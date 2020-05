Zwalniani pracownicy na Pomorzu mają problem z przebranżowieniem. Brak możliwości uzyskania książeczki sanepidowskiej

Do naszej redakcji zgłaszają się osoby, które zostały na Pomorzu zwolnione z pracy na skutek wprowadzonych przez rząd obostrzeń i zamrożenia gospodarki, związanego z pojawieniem się w kraju przypadków koronawirusa. Szukają one innego zatrudnienia. W wielu przypadkach nie jest to jednak łatwe.

- Zostałam zwolniona z zakładu produkcyjnego, więc zaczęłam rozglądać się za nową pracą - mówi pani Maria z Gdyni. - Pojawiły się oferty m.in. w dużych sieciach spożywczych i hurtowniach. Dzwoniąc tam dowiedziałam się jednak, że muszę mieć aktualną książeczkę sanepidowską i badania. To warunek konieczny, abym mogła mieć kontakt z żywnością. Nie posiadam takiej książeczki. Postanowiłam zainteresować się jej wyrobieniem i przeprowadzeniem niezbędnych badań.

Pani Maria natrafiła jednak na niespodziewane kłopoty. Dzwoniąc do Sanepidu dowiedziała się, że badań do książeczki, których wymaga od niej pracodawca, obecnie nie przeprowadzi. Nie wiadomo też, kiedy to w ogóle będzie możliwe.