Zwodzony Most Stągiewny w Gdańsku jest podnoszony tylko na żądanie. 7 terminów w ciągu dnia, zgłoszenie co najmniej godzinę przed otwarciem

Zwodzony Most Stągiewny podnoszony tylko na żądanie

Pierwsze otwarcie mostu dla jednostek pływających możliwe jest o 8:10, kolejne harmonogramowe zwodzenia – co 2 godziny, ostatnie – 20:10 . Po sezonie, od listopada do końca marca, nie będzie dostępny pierwszy i ostatni termin. Jedynie dla służb ratowniczych procedura zwodzenia jest dostępna poza harmonogramem.

Od niemal roku, kiedy uroczyście świętowano zakończenie budowy mostu (3 sierpnia 2022), był on zwodzony sporadycznie, bez harmonogramu, jedynie na żądanie na najpóźniej 2 godziny przed otwarciem. Po inauguracji mieszkańcy miasta pierwszy raz mogli przejść mostem 2 dni później. Potem jeszcze przez niemal 2 miesiące trwały testy unoszenia przęsła, co okresowo w ogóle wyłączało przeprawę z użytku. W międzyczasie zakończyła się budowa nowej części gdańskiej mariny na 60 miejsc cumowania, umieszczonej na Nowej Motławie za mostem.

Przebudowę Mostu Stągiewnego na zwodzony rozpoczęto w lutym dwa lata temu. W październiku 2021 roku most został całkowicie wyłączony z ruchu a stałe dotąd przęsło – zdjęte. Ruch pieszy był możliwy po tymczasowej kładce umieszczonej na filarach zniszczonego przed zajęciem Gdańska przez Armię Czerwoną w 1945 nieodległym Moście Rogoźników. Przebudowa mostu i rozbudowa mariny na część Nowej Motławy za nim to jedne z celów publicznych partnerstwa publiczno-prywatnego w jakim powstaje zabudowa północnego cypla Wyspy Spichrzów, którą przeprawa łączy z gdańskimi Nowymi Ogrodami. O ile jednak most został przekazany miastu po ukończeniu, to marina pozostanie we władaniu firmy Granaria, partnera prywatnego, przez 9 lat.