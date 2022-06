Zwrot akcji w sprawie Jesusa Imaza. Odrzucił ofertę Lechii Gdańsk. Biało-zieloni muszą wdrożyć plan B

Saga z tym transferem powoli dobiega końca. Być może nie była to telenowela niczym niedoszłe przejście Kyliana Mbappe do Realu Madryt, ale i w tym przypadku trochę się wydarzyło.

Podsumujmy ostatnie tygodnie.

Jagiellonia chciała zatrzymać Imaza u siebie, zaproponowała trzyletni kontrakt (obecny wygasa wraz z końcem czerwca) i znaczną podwyżkę. Hiszpan chciał jednak więcej pieniędzy i początkowo nie był skłonny do zaakceptowania oferty.

Po zakończeniu sezonu Imaz wyjechał na urlop do swojego kraju. W tym czasie miał przemyśleć całą sytuację i podjąć ostateczną decyzję. Dostawał sporo ofert, m.in. z Lechii, ale też z klubów zagranicznych.

Gdańszczanie proponowali dwuletnią umowę z opcją przedłużenia o kolejny rok. Imaz chciał od razy kontrakt na trzy lata. W dodatku strony nie mogły dojść do porozumienia w kwestii wynagrodzenia. Mimo to w pewnym momencie wydawało się, że wszystko zmierza w dobrym kierunku. Pojawiały się nawet sygnały, że Imaz po powrocie z Hiszpanii uda się od razu do Gdańska na testy medyczne i przygotowania do nowego sezonu rozpocznie wraz z zespołem Lechii.