Życzenia i wierszyki Wielkanocne 2023. Życzenia Wielkanocne SMS, wierszyki, rymowanki. Zabawne, piękne życzenia na Wielkanoc 2023

Wielkanoc 2023. Zabawne życzenia

Święta, święty czas już tuż wcinaj jajka ale już. Kiedy zając Cię zaś wzruszy, daj mu marchew, podrap uszy. A gdy jajko będzie puste, daj mu kopa wprost w kapustę. Niech nie myśli, że jest cwany, za to Ty miej rok udany. Życzę Wesołych Świąt Wielkiej Nocy!

Staropolskim obyczajem, dużo szynki życzę z jajem, niech zające i barany pospełniają Wasze plany. Niech to będzie czas uroczy, życzę wszystkim Wielkiej Nocy!

Niech zajączek szczodry będzie i z jajeczkiem do Was przybędzie, niech święconka smaczna będzie, a w dyngusa woda wszędzie.

Krótkie życzenia Wielkanocne

Życzę Wam, Kochani, aby te święta wielkanocne wniosły do Waszych serc wiosenną radość i świeżość, pogodę ducha, spokój, ciepło i nadzieję.

Tradycyjny żurek wielkanocny nie jest trudny do ugotowania. Wyborna i sycąca zupa, która często gości na naszych stołach, szczególnie w święta wielkanocne. Przygotowuje się ją na wywarze mięsnym z…

Religijne życzenia Wielkanocne

Święta Wielkanocne to szczególny czas. Życzę, aby prawda o Zmartwychwstaniu dodawała sił i rozświetlała przyszłość. Oby ta szczególna moc jego zwycięstwa towarzyszyła Ci w każdy dzień roku.

Rodzinnych świąt, wypełnionych nadzieją budzącej się do życia wiosny. A nade wszystko dobrego nastroju i błogosławieństwa Bożego, życzy…

Z okazji Świąt Wielkanocnych życzę Wam Aby Zmartwychwstały Chrystus, nasz Pan i Zbawiciel Który z miłości oddał życie swoje za przyjaciół swoich Obdarzył Was błogosławieństwem, A Wasze serca napełnił radością

Wielkanoc 2023 zbliża się wielkimi krokami. Wieloletnią tradycją jest święcenie pokarmów - tak zwanej święconki, które odbywa się w Wielką Sobotę. Co należy włożyć do koszyczka? Sprawdź!

Życzenia z okazji Wielkanocy na SMS

Na Wielkanoc od króliczka,

niech Ci wpadną do koszyczka

niezła kasa i kiełbasa,

radość życia, coś do picia

i na miłość chęci tyle,

by mieć wszystko inne w tyle.

Pisanych jajeczek,

Wierzbowych bazieczek,

Kiełbasy święconej,

Dużo chrzanu do niej,

Baby polukrzonej,

Kukiełki pleconej,

Zmartwychwstania w duszy

I Wiosny... po uszy!

Kurczaczków zielonych,

Baranków czerwonych,

Bazi różowych,

Pisanek kolorowych,

Dyngusa tęczowego

I wszystkiego dobrego!

Życzy...

Z okazji nadchodzącej Wielkanocy pragniemy życzyć Państwu, aby wiosenna atmosfera, wiara i miłość nie opuszczały Was przez cały rok.

Wesołych Świąt Wielkanocnych,

pokoju ducha, wiary w Boga i w ludzi.

Umiejętności dostrzegania piękna tego świata

i oczywiście wiary w Siebie i swoje możliwości.

życzy...