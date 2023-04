Życzenia ślubne. Wierszyki dla młodej pary. Życzenia ślubne dla pary młodej. Wesele 2023 - zabawne, wzruszające życzenia dla nowożeńców

A kiedy z wiosną, miły bocianie, przylecisz do nas niespodziewanie, nie omijaj domu Państwa Młodego, ale im przynieś synka małego, a może chętnie przyjęliby córeczkę, przynieś więc raczej zaraz pareczkę. Pół kilo miłości, trzy łyżki zazdrości, 10 dkg zaufania, 2 krople na „nerwach grania”, 6 gramów cierpliwości, dużo wyrozumiałości, 5 łyżek humoru, 10 łyżeczek wigoru, wszystko razem dokładnie mieszamy i tak małżeństwo doskonałe mamy! Wiele Szczęścia i radości w Dniu Ślubu życzą… Młodej Parze Beczki radości, Góry miłości, Wiecznej młodości, Bez grama zazdrości I złości. A na co dzień Sporo jadła, dzbanek wina, Każdego ranka słońca I nocy upojnych bez końca. Sprawa niesłychana: Pani chce poślubić Pana! Rzeczy to są niestworzone: On Ją chce za żonę! W związku z takim rzeczy stanem, gdy ta Pani z tym tu Panem już żoną i mężem się staną, niech parę stanowią dobraną! Zdrowia, szczęścia i radości, dużo nocnych przyjemności. Sto lat w zdrowiu, beczki wina, 1000 złotych co godzina. Żyjcie w zdrowiu długie lata, niech Was żywią mama, tata. Prezentów ładnych, smutków żadnych, radości licznych i dzieci ślicznych. Uniesień gorących wielu, miłych szelestów w portfelu, i do tego na końcu, wypłaty dwa razy w miesiącu!

