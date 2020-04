Życzenia wielkanocne. Kluby składają życzenia wsparcia i solidarności w czasie nietypowych świąt, które spędzamy w domach

- W tym trudnym dla nas wszystkich czasie składamy życzenia wsparcia oraz solidarności. Zbliżające się Święta Wielkiej Nocy to symbol śmierci i odradzania się, a dla chrześcijan symbol męki, ale także zmartwychwstania. Wszyscy w tych dniach potrzebujemy przede wszystkim jednak wiary i nadziei. Wiemy, że walka z epidemią, to niezwykle ważny mecz z doliczonym czasem gry, choć nie wiemy ile jej jeszcze przed nami… Wszystkim z okazji Świąt Wielkanocnych życzymy więc hartu i mimo wszystko pogody ducha, wytrwałości, cierpliwości i co najważniejsze zdrowia!