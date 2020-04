Życzenia wielkanocne. Sportowcy ślą słowa otuchy kibicom za pomocą mediów społecznościowych

- Żeby było zdrowo zamiast 100 gramów cukru dodałam tylko 90 gramów, orzechy starają się zatuszować ślady kajmaku i czekolady, ale nic z tego, prawdziwy świąteczny mazurek nie zadaje pytań - żartuje i chwali się swoimi kulinarnymi umiejętnościami Angelika Cichocka, czołowa polska biegaczka.

- Życzę Wam spokojnych Świąt Wielkiej Nocy, pełnych nadziei, optymizmu i życzliwości. W tym roku są wyjątkowe, inne, ale to może jest szansa na to, abyśmy doceniali to, o czym na codzień zapominamy? - zastanawia się reprezentantka Polski i zawodniczka SKLA Sopot.