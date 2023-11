Żyli bez ciepłej wody i ogrzewania. Jest nadzieja dla mieszkańców budynku ul. Przetocznej?

Brak ciepłej wody i ogrzewania wiązał się dla mieszkańców nie tylko z dyskomfortem, ale też - jak sami twierdzili - był wyrazem braku poszanowania dla ich sprawy. Jak opowiadali przed budynkiem Gdańskich Nieruchomości, sprawa ciągnie się od półtora miesiąca. Mieszkanki reprezentujące rodziny z ul. Przetocznej przyszły z nadzieją na to, że interwencja radnych - Przemysława Majewskiego oraz Andrzeja Skiby - oraz obecność mediów przyspieszy proces naprawy pieca, który miał zepsuć się na przełomie września oraz października.

- Jestem mieszkanką Przetocznej 9/8. Od chwili, kiedy żeśmy nagłośnili sprawę, z Gdańskich Nieruchomości nikt się nie pojawił. Ja jestem na emeryturze, ja nie pracuję i jeżeli ktokolwiek by się tam pojawił, to byśmy wiedzieli. Z telefonami daliśmy sobie spokój, bo nikt ich nie odbiera. Jest zimno, jeżeli nie nagrzewamy to jest 14 stopni w mieszkaniu. A nagrzewamy różnie. Ja próbowałam też prądem, ale rachunek przyszedł na ponad 300 zł - mówi jedna z mieszkanek budynku i dodaje, że nie jest to kwestia już tylko i wyłącznie temperatury. - Jest zimno i jest wilgoć, która wchodzi do szaf. Wszystko wilgotne, wyszedł mi w zeszłym tygodniu już grzyb na ścianie i suficie. Nie wiem, kto mi za to zapłaci, bo trzeba przecież remont zrobić - dodaje.