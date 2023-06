Żywe pół tony zagrożenia na drodze. Wypadków drogowych z udziałem łosi przybywa, zwierzęta zaglądają też do miast

- Każde zdarzenie z udziałem łosi analizujemy bardzo precyzyjnie, zwłaszcza jeśli dochodzi do nich na trasach szybkiego ruchu czy autostradach, gdzie pojazdy poruszają się z dużymi prędkościami - podkreśla z kolei Andrzej Szyler, rzecznik Gdańskiego Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. - Chodzi o to, by zagrożenie wynikające z takiego rodzaju wypadku - zderzenia pojazdu z dużym zwierzęciem, zminimalizować jak tylko się da.