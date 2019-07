Bartosz Zmarzlik wygrał w Gdańsku PGE Indywidualne Międzynarodowe Mistrzostwa Ekstraligi! Tuż za nim był Piotr Pawlicki

4900 widzów oglądało w piątek w Gdańsku zawody z udziałem najlepszych żużlowców PGE Ekstraligi. W historii PGE Indywidualnych Międzynarodowych Mistrzostw Ekstraligi był to najsilniej obsadzony turniej. Czwarta edycja zawodów na Pomorzu padła łupem Bartosza Zmarzlika.

Na gdańskim torze w rundzie zasadniczej najlepiej radzili sobie Martin Vaculik oraz Bartosz Zmarzlik. Słowak, który reprezentował barwy Wybrzeża w 2009 roku, zaliczył cztery bezbłędne wyścigi. W swoim piątym, a ogólnie 18., zaliczył jednak upadek i został wykluczony. Nie przeszkodziło mu to jednak awansować do finału z dorobkiem 12 punktów. Tyle samo uzbierał Zmarzlik. Żużlowiec Stali Gorzów wygrał dwa swoje biegi, a w trzech linię mety mijał jako drugi.

W półfinałach musieli przebijać się pozostali, najskuteczniejsi tego dnia. Po pierwszym z nich jasne się stało, że o najwyższe laury nie powalczy Patryk Dudek, ubiegłoroczny triumfator imprezy. Zawodnik Stelmetu Falubazu Zielona Góra, który w Gdańsku otrzymał "dziką kartę", przegrał bardzo ciekawy, półfinałowy bieg z Jasonem Doyle'm. I to Australijczyk z klubu Get Well Toruń zameldował się w finale.