Biedronka Outlet w Gdańsku już otwarta. Kupimy tu produkty z rabatami

Outlet Biedronki w Gdańsku. Oferta dla klientów, promocje

W czwartek 14.02.2019 r. rano sieć Biedronka otworzyła drugi outlet, tym razem w Gdańsku. Od samego rana w sklepie były tłumy klientów. Największym zainteresowaniem cieszył się sprzęt AGD i RTV.

- Dzięki naszemu nowemu outletowi klienci będą mogli jeszcze więcej oszczędzić, bowiem czekają na nich setki produktów z rabatami nawet do 80 proc. Warto często zaglądać do naszego sklepu, bo asortyment będziemy wzbogacać co tydzień – mówi Michał Wiśniewski, menadżer ds. marketingu operacyjnego w sieci Biedronka.

W związku z otwarciem nowego outletu Biedronki przygotowano specjalne oferty promocyjne, w których to można nabyć m.in. wykonane z włókien bambusowych i proszku kukurydzianego chochle , łyżki, łopatki w cenie 3,49zł/szt, wycieraczki samochodowe w cenie 6,99 zł/szt, żelazko firmy Hoffen za 29.99 zł czy tekstylia.