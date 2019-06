Casting do programu "Mam Talent!" w Gdańsku. Tłumy w Teatrze Wybrzeże - Beyonce i kowboje

18 czerwca w Teatrze Wybrzeże w Gdańsku odbył się casting do programu "Mam Talent!".

Na castingu pojawili się przede wszystkim wokaliści i tancerze. Kilkadziesiąt osób zgromadziło się pod budynkiem teatru. Niektórzy mieli na sobie oryginalne stroje, np. kowbojskie.

Dziewczyny z klubu tanecznego DNA Dance Studio przyjechały do Gdańska aż z Łodzi. Zespół właśnie obchodził 10-lecie działalności.

- Będziemy tańczyć hip-hop, jest nas 15, przyjechało z nami dwóch trenerów, którzy wydobywają z nas to, co w nas drzemie. A jest to pasja do tańca, do muzyki, do przebywania razem – powiedziała nam Wiola, jedna z tancerek.