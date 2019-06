Czy grozi nam 40 stopniowy upał na Pomorzu? Synoptycy nie mają wątpliwości

W Polsce upał rozpocznie się jutro i nie będzie obejmował całej Polski - podają synoptycy Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - a jedynie zachód i południe kraju, a co również ważne, nie będzie tak ekstremalny jak na zachodzie kontynentu.

Czy grożą nam upały? Zagotuje się przede wszystkim Europa Zachodnia

Już dzisiaj temperatura powietrza na południowym zachodzie miejscami wyniesie 29°C, na pozostałym obszarze będzie przeważnie od 24°C do 27°C. Z wyjątkiem krańców południowo-wschodnich, gdzie może się czasem chmurzyć, słońca nie zabraknie.

Największe upały wystąpią w tym najbliższym tygodniu głównie w Europie Zachodniej.

Jutro (we wtorek 25.06.2019) cieplej, na południowym zachodzie już upalnie, do około 32°C. Na pozostałym obszarze przeważnie 26°C do 29°C. Podobnie jak dzisiaj, w całym kraju słonecznie.