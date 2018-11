Dziekan Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego podał się do dymisji po głosowaniu nad uchwałą o łamaniu konstytucji

Jak się dowiedzieliśmy, odwołano już wtorkowy (27.11.) i czwartkowy (29.11.) dyżur dziekana Steliny na uczelni.

Co jest kluczowe w uchwale? (jej treść przywołujemy na końcu tekstu). - Chodzi o sprzeciw wobec podejmowanych od 2015 r. działań organów władzy ustawodawczej i wykonawczej w Rzeczypospolitej Polskiej, zagrażających standardom demokratycznego państwa prawnego – piszą jej autorzy.

Do głosowania doszło w poniedziałek. Za jej podjęciem miało głosować 27 członków Rady Wydziału (ok. 2/3 głosujących), przeciw - 11, od głosu wstrzymało się 3 członków Rady.

Autorem uchwały jest dr hab. Radosław Giętkowski, prof. UG, zaś projekt zgłosił dr hab. Jacek Wiewiorowski, prof. UG.

Prof. Wiewiorowski na swoim profilu na Facebooku napisał: "Mała rzecz, a cieszy, że mogłem się "przysłużyć": niby drobiazg ale z takich kamieni składa się lawina (sic!)".

Co na to władze Uniwersytetu Gdańskiego?

Sprawę komentuje dla nas dr Beata Czechowska-Derkacz, rzecznik prasowy Uniwersytetu Gdańskiego.

- 26 listopada 2018 r. Dziekan Wydziału Prawa i Administracji prof. dr hab. Jakub Stelina złożył pisemną rezygnację z mandatu dziekana, nie podając powodów rezygnacji. Zgodnie ze Statutem Uniwersytetu Gdańskiego rezygnacja ta została przekazana Wydziałowemu Kolegium Elektorów z prośbą o jej dalsze procedowanie. Oznacza to, że do czasu powołania nowego Dziekana Wydziału Prawa i Administracji UG obowiązki te będzie pełnił najstarszy prodziekan – w tym przypadku prof. UG dr hab. Wojciech Zalewski. Zgodnie z ordynacją wyborczą UG Wydziałowe Kolegium Elektorów przeprowadzi wybory uzupełniające - wyjaśnia dr Beata Czechowska-Derkacz.

Z kolei o uchwale mówi: - Uchwały rad wydziałów Uniwersytetu Gdańskiego pozostają w kompetencjach wydziałów, które korzystają w tym zakresie ze swojej autonomii. Uchwały te muszą być zgodne z obowiązującym prawem, Statutem UG i powinny być podejmowane zgodnie z poszanowaniem obowiązujących norm społecznych. Rada Wydziału Prawa i Administracji UG, podejmując uchwały w czasie posiedzenia 26 listopada 2018 r. korzystała z autonomii wydziału w tym zakresie. Uchwały te nie zostały jeszcze ogłoszone na stronach internetowych wydziału i nie znamy ich treści.

Warto zaznaczyć, że Uniwersytet Gdański nie jest pierwszą uczelnią w Polsce, która podjęła uchwałę o podobnym wydźwięku.

List otwarty dziekanów wydziałów prawa

Przypomnijmy, że we wrześniu br. dziekani wydziałów prawa 10 polskich uczelni publicznych wystosowali list otwarty, w którym wyrazili dezaprobatę dla działań władz państwowych podważających zasadę trójpodziału i równoważenia władz oraz niezależność sądów i niezawisłość sędziów.

Wskazali też na nierespektowanie orzeczeń sądowych, nietransparentne i pośpiesznie prowadzone postępowania w celu obsadzenia stanowisk sędziów Sądu Najwyższego osobami niemającymi kwalifikacji wymaganych do pełnienia urzędu sędziego tego Sądu, próby zastraszania sędziów zwracających się z pytaniami prawnymi do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

"Jako dziekani wydziałów prawa, zobowiązani do kształcenia prawników w duchu szacunku dla prawa i jego wartości, apelujemy do władz Rzeczpospolitej Polskiej o przestrzeganie konstytucyjnych zasad państwa prawnego.

Ich naruszanie prowadzi do niepewności prawa, chaosu i anarchii, będących źródłem napięć społecznych" – napisali we wrześniu br.

Pod listem zabrakło wówczas podpisu prof. dr hab. Jakuba Steliny, dziekana Wydziału Prawa i Administracji UG.

Prof. dr hab. Jakub Stelina

Dodajmy, że prof. dr hab. Jakub Stelina, który podał się do dymisji, w 1993 roku ukończył studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. W 1999 uzyskał na tym Wydziale stopień naukowy doktora nauk prawnych. Jego promotorem był prof. Lech Kaczyński.

- Bardzo mi pomógł. Moim zdaniem prof. Kaczyński był jednym z najwybitniejszych teoretyków prawa pracy. Później znów zajął się polityką, dlatego mój doktorat był jedynym, który został wypromowany przez przyszłego prezydenta – mówił prof. Jakub Stelina w wywiadzie dla "Rzeczpospolitej".

Mimo wielu prób kontaktu, prof. dr hab. Jakub Stelina nie odbierał telefonu i nie odpowiedział na wiadomości.

Uchwała podjęta przez Radę Wydziału Prawa i Administracji UG

Oto pełna treść uchwały podjętej przez Radę Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego:

"My, członkowie Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego, opierając się na przepisie art. 11 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668 z późn. zm.), zgodnie z którym jednym z podstawowych zadań uczelni jest wychowywanie studentów w poczuciu odpowiedzialności za państwo polskie, tradycję narodową, umacnianie zasad demokracji i poszanowanie praw człowieka, działając w trosce o kształtowanie właściwych postaw etycznych i obywatelskich przyszłych absolwentów naszego Wydziału, zwłaszcza absolwentów kierunku prawo, wyrażamy swój sprzeciw wobec podejmowanych od 2015 r. działań organów władzy ustawodawczej i wykonawczej w Rzeczypospolitej Polskiej, zagrażających standardom demokratycznego państwa prawnego, wskazywanych przez różne niezależne instytucje krajowe i międzynarodowe, takie w szczególności jak: polskie sądy i organy samorządu sędziowskiego, Rzecznik Praw Obywatelskich, Komisja Wenecka, Zgromadzenie Parlamentarne Rady Europy, Komitet Praw Człowieka ONZ, Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej czy Europejska Sieć Rad Sądownictwa.

Nasz sprzeciw ma charakter apolityczny. Kierujemy się jedynie tym, że organy władzy państwowej, bez względu na to, kto pełni ich funkcje, w każdym czasie mają obowiązek poszanowania zasady demokratycznego państwa prawnego, a uczelnia w każdym czasie, bez względu na to, jakie siły polityczne reprezentowane są w organach władzy publicznej, ma obowiązek realizowania przywołanego powyżej ustawowego zadania".

