Modernizację przejdzie głównie infrastruktura w Śródmieściu i innych dzielnicach tzw. Dolnego Tarasu. Najbardziej widocznymi inwestycjami będą odbudowy kilku fontann i instalacja w kolejnych miejscach zdrojów wodnych.

- W ostatnich latach głównym wyzwaniem była dla nas budowa sieci wodno-kanalizacyjnych w dynamicznie rozwijających się południowych oraz zachodnich dzielnicach miasta. W tym roku i najbliższych latach chcemy postawić z kolei na modernizację istniejących, starszych sieci. Rekordowa liczba wydanych w zeszłym roku przez spółkę Gdańska Infrastruktura Wodno-Kanalizacyjna uzgodnień i warunków technicznych to zwiastun czekającego nas w roku bieżącym prawdziwego boom’u inwestycyjnego w tym obszarze funkcjonowania miasta - mówił na wtorkowej konferencji prasowej wiceprezydent Gdańska ds. komunalnychW ostatnim czasie aktualnie realizowany III etapzyskał unijne dofinansowanie w wysokości blisko 70 milionów złotych, co stanowi około połowę jego wartości. Te niebagatelne kwoty pokazują, że mimo iż te inwestycje nie są efektowne, to są jednym z kluczowych elementów w rozwoju miasta. Do końca 2017 roku Projekt zrealizowano w ponad 31 proc. i wydano na niego ok. 43 mln zł.Gdzie GIWK będzie działać w najbliższych miesiącach? Poza wspomnianą modernizacją bardzo wielu sieci w Śródmieściu prace będą prowadzone także m.in. na Stogach i Przeróbce (ul. ku Ujściu), Przymorzu (ul. Poznańska), we Wrzeszczu (rejon ul. Słowackiego i Srebrniki), czy w Letnicy (ul. Narwicka). Sporo dziać się będzie też na terenie oczyszczalni ścieków w dzielnicy Rudniki - zmodernizowany zostanie chociażby system pomiaru jakości na bioreaktorach.W tym roku spółka zaplanował także (w ramach środków własnych) rozbudowę systemu miejskich zdrojów. Nowe poidełka, jeśli lokalizacje zaakceptuje konserwator zabytków , pojawią się na ul. Podwale Staromiejskie, Mariackiej, Szerokiej, Ogarnej, Pańskiej, Targ Rybny a także na Westerplatte. Do zwiększania dostępu do wody pitnej w miejscach publicznych Polskę obligują przepisy unijne . Gdańsk jest w tym zakresie krajowym liderem.Oczy mieszkańców i turystów mają w tym roku ucieszyć także odbudowane fontanny. Wciąż jest ich mniej niż w Gdańsku było przed II wojną światową. Pierwsza w kolejności mają zostać odtworzone te w centrum - przy ul. Bogusławskiego i Kościele Mariackim. Mieszkańców Żabianki ma w końcu z kolei przestać straszyć pozostałość fontanny z lat 70 przy kościele pw. Matki Boskiej Fatimskiej - W sprawie jej remontu dogadaliśmy się już z proboszczem tej parafii - zapewniał Jacek Skarbek, prezes GIWK.