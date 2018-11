Kolejny etap przebudowy tramwaju na Stogi. Od poniedziałku zamknięta ul. Stryjewskiego. Będzie obowiązywała komunikacja zastępcza

Zmiany w kursowaniu komunikacji

Piątek 23.11, godz. 18:00 - poniedziałek 26.11, godz. 9:00

Od piątku, 23 listopada, od godziny 18 do poniedziałku 26 listopada do godziny 9 tramwaje będą kursowały wyłącznie do pętli na Przeróbce. Na trasie od Przeróbki do pętli Stogi Plaża kursowały będą autobusy komunikacji zastępczej T8, których trasa biec będzie ul. Sienną, Stryjewskiego i Nowotną.

Zmiana tras linii 8, 9 i wydłużenie trasy T8 – od piątku od godz. 18

Wydłużona trasa linii T8: Przeróbka (przystanek końcowy tramwajowy) – Lenartowicza – Sienna – Stryjewskiego – Nowotna – Stogi Plaża – Nowotna – Stryjewskiego – Sienna – Lenartowicza – Przeróbka (przystanek początkowy tramwajowy).

Od poniedziałku 26.11, godz. 9:00

Od poniedziałku, 26 listopada, tramwaje będą kończyły kurs w pobliżu skrzyżowania ulic Stryjewskiego i Skiby. Tam zostanie umiejscowiony tymczasowy przystanek tramwajowy. W tym miejscu pasażerowie będą przesiadali się do autobusów komunikacji zastępczej, które będą kursowały między przystankami Zimna, a pętlą Stogi Plaża.

Od przystanku Lessowa do przystanku Zimna ruch tramwajowy będzie odbywał się tylko po jednym torze.

Zmiana tras autobusów linii T8, 111, 158, 258 i N8 – od poniedziałku od godz. 9:00:

8: Jelitkowo – Zaspa – Jana z Kolna – Dworzec Główny – pętla Przeróbka.

9: Strzyża PKM – Wrzeszcz – Dworzec Główny – Przeróbka – Stogi przystanek „Zimna” (linia obsługiwana wyłącznie taborem dwukierunkowym).

T8: Przeróbka (przystanek końcowy tramwajowy) – Lenartowicza – Sienna – Skiby – Niska – Rozłogi -Nowotna – Stogi Plaża – Nowotna – Krucza – Sokola – Niska – Skiby - Sienna – Lenartowicza – Przeróbka (przystanek początkowy tramwajowy).

158 i 258: Wrzeszcz PKP - ... – Sienna – Skiby – Niska – Rozłogi -Nowotna – Stogi Plaża – Nowotna – Krucza – Sokoła – Niska – Skiby - Sienna – ... – Wrzeszcz PKP; na ul. Niskiej i Rozłogach/Kruczej zostaną zlokalizowane dodatkowe przystanki.

111 i N8: Centrum - ... – Siennicka – Lenartowicza – Sienna –Falck-Polonusa – Tamka – Kłosowa – Sówki - ... – Górki Zachodnie; na ul. F-Polonusa i Tamka zostaną zlokalizowane dodatkowe przystanki. Uwaga! Na okres remontu torowiska autobusy linii 111 zostaną wycofane z ul. Bajki o zostaną skierowane przez ul. Lenartowicza – jak linia N8.

Objazdy dla kierowców

Od poniedziałku 26.11, godz. 9:00

W poniedziałek, 26 listopada planowane jest zamknięcie jezdni ul. Stryjewskiego, od skrzyżowania z ulicą Skiby. Nieprzejezdna będzie także ul. Nowotna, od ul. Stryjewskiego do ul. Kruczej.

Objazd w kierunku plaży wyznaczono ulicą Skiby, Niską, Rozłogi, Sokola i Kruczą.

W kierunku Górek Zachodnich kierowcy poruszać się będą ul. Falck Polonusa, Tamka i Kłosową.

Trasa będzie zamknięta co najmniej do końca lata 2019 roku. W tym czasie odbywać się będą prace związane ze zmianą nawierzchni drogi, przebudową sieci gazowej, ciepłowniczej i kanału burzowego. Roboty odbywać się będą w rozproszonych punktach. Równocześnie trwać będzie instalacja nowych sieci teletechnicznych, oświetlenia i trakcji.

POLECAMY W NASZEMIASTO.PL:

Pomorze jest najpiękniejsze! Zobaczcie niesamowite zdjęcia!

TOP 10 najtańszych dzielnic Gdańska. Gdzie są najtańsze mieszkania?

TOP 5 najczystszych jezior na Pomorzu. Musisz tam pojechać!

Trójmiasto z lotu ptaka. Rozpoznasz te miejsca? Rozwiąż quiz!