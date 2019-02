Kwalifikacja wojskowa 2019 w Gdańsku - roczniki i terminy. Jak wygląda kwalifikacja wojskowa, jakie dokumenty zabrać, gdzie się stawić?

Kwalifikacja wojskowa na Pomorzu. Młodzi ludzie nie boją się wojska

Przed komisję, tylko na Pomorzu, wezwano około 14 tys. osób. Frekwencja sięga ok. 93 procent. Młodym ludziom zależy na tym, by otrzymać kategorię „A” - czyli „zdolny do czynnej służby”.