Montaż kolejnych elementów nowego wiaduktu Biskupia Górka w Gdańsku [ZDJĘCIA]

Najbardziej spektakularne prace przy budowie nowego wiaduktu Biskupia Górka z wykorzystaniem gigantycznego żurawia rozpoczęły się pod koniec stycznia. W najbliższych dniach zostanie zamontowany kolejny ruszt stalowy dolnego podestu nowego obiektu.

Przypomnijmy, pierwotnie inwestycja miała być gotowa w 2019 r., ale termin jej ukończenia trzeba było wydłużyć m.in. ze względu na odkopane na placu budowy zabytkowe bastiony.

- Do tego doszła pięciomiesięczna kontrola z Urzędu Zamówień Publicznych, co jest zrozumiałe w przypadku inwestycji w której jest tak duże dofinansowanie unijne. Przypominam, że wyniosło ono 114 mln zł, przy całej wartości inwestycji wynoszącej 143 mln zł. Trudne są też warunki budowy - część prac można wykonywać tylko przez kilka godzin nocnych przy ograniczonym ruchu kolejowym. Chcemy oddanie wiaduktu spiąć także z ukończeniem docelowego układu drogowego wokół Forum Gdańsk, co planujemy właśnie na jesień 2020 r. - mówiła w styczniu p.o. prezydenta Gdańska Aleksandra Dulkiewicz.

Nowy wiadukt nad torami w ciągu Traktu św. Wojciecha oparty będzie w sumie na trzech stalowych dźwigarach łukowych, do których będą podwieszone pomosty (osobne pod każdą z jezdni), składające się ze stalowych rusztów zespolonych z żelbetową płytą. W ciągu tworzonej ulicy Nowe Podwale Grodzkie, powstanie drugi wiadukt. Składać się on będzie z ram żelbetowych z osobną konstrukcją nośną dla każdej jezdni.

Obok, przy urzędach wojewódzkim i marszałkowskim powstanie też wielopoziomowy parking na 380 aut.

