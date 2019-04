Pierwsze z nowych tramwajów dla Gdańska będą dopiero w lipcu. Zamówienie jednak rozszerzono o kolejnych 15 pojazdów

Spółka GAiT skorzystała z opcji z umowy podpisanej z Pesą Bydgoszcz w lutym zeszłego roku. Pozwala ona na rozszerzenie zamówienia o kolejne tramwaje tego samego typu Jazz Duo. Oznacza to, że do końca 2020 roku do Gdańska trafi w sumie 30 nowych tramwajów. Będą to pojazdy dwukierunkowe, klimatyzowane, fabrycznie nowe i komfortowe dla kierujących i pasażerów, a także wyposażone w defibrylatory AED.

Bydgoski producent musi się liczyć z karami za opóźnienia w dostawie 15 tramwajów

Termin dostawy pierwszej transzy (5 sztuk), zgodnie z umową minął 15 stycznia 2019 roku, a kolejny pod koniec kwietnia. Opóźnienie oznacza, że spółka GAiT będzie naliczać Pesie kary umowne za każdy dzień zwłoki. Umowa przewiduje kary na każdy niedostarczony w terminie tramwaj – 8,8 tys. zł brutto za każdy dzień opóźnienia, a także za niedostarczenie w terminie pakietu specjalistycznego – 5,5 tys. zł brutto za każdy dzień opóźnienia.

Naliczone przez GAiT kary dla bydgoskiego producenta za opóźnienia w dostawie tramwajów będą przeznaczone na zakup pojazdów zamówionych w opcji dodatkowej.

– Szacujemy, że kary te pokryją koszty przynajmniej dwóch nowych Jazzów. W ten sposób niedogodności, przynajmniej częściowo, zamienią się w przydatne rozwiązania – mówi Maciej Lisicki, prezes GAiT.

Jak zapewnia Pesa, pierwsze tramwaje mają być dostarczone do Gdańska do końca lipca tego roku, kolejne w transzach do końca listopada. 15 tramwajów zamówionych dodatkowo na naszych torach ma pojawić się do końca 2020 roku.