Prawa Kobiet na 100-lecie Praw Wyborczych Polek - projekt Centrum Praw Kobiet w Gdańsku

Projekt Prawa Kobiet na 100-lecie Praw Wyborczych Polek ma na celu podkreślić, że kobiety nie będą mogły w pełni korzystać ze swoich praw dopóki nie zapewni się im wolności od przemocy oraz bezpieczeństwa zarówno w sferze publicznej, jak i prywatnej. Depresja, lęk, zespół stresu pourazowego, wyuczona bezradność, próby samobójcze, zaburzenia psychosomatyczne to tylko niektóre z długiej listy możliwych konsekwencji doświadczanej przemocy. Do tego dochodzi szereg czynników utrudniających kobiecie wyrwanie się z toksycznej relacji, by wymienić tylko brak pomocy psychologicznej, wsparcia rodziny, źródła utrzymania, czy stereotypy dotyczące pozycji kobiet w społeczeństwie oraz te dotyczące kobiet doświadczających przemocy. W rezultacie kobiety tkwiące w przemocowych związkach mają ograniczone możliwości udziału w życiu publicznym, dostępu do informacji, usług, co w konsekwencji pogłębia ich alienację na różnych płaszczyznach.

Z tych względów Centrum Praw Kobiet w Gdańsku w projekcie Prawa Kobiet na 100-lecie Praw Wyborczych Polek koncentruje się na działaniach z obszaru zapobiegania i zwalczania przemocy wobec kobiet i przemocy w rodzinie oraz przeciwdziałania różnym formom dyskryminacji kobiet. Na projekt, który potrwa do grudnia 2018 roku, składa się cykl warsztatów z zakresu praw osób doświadczających różnych form przemocy i dyskryminacji, cykl warsztatów samoobrony WenDo podnoszących umiejętności uczestniczek z zakresu przeciwdziałania przemocy i dyskryminacji oraz cykl debat i spotkań z dyskusjami.

Przed nami, do końca 2018 roku jeszcze następujące wydarzenia:

Warsztaty “Prawa osób doznających cyberprzemocy i mowy nienawiści"

Piątek, 23 listopada 2018 r, godz. 16:00-18:00

Miejsce: Centrum Praw Kobiet – Oddział w Gdańsku

Prowadzenie: radczyni prawna Izabela Duczyńska, CPK Gdańsk

Warsztaty “Dyskryminacja kobiet w różnych sferach życia publicznego i prawne mechanizmy obrony przed dyskryminacją”

Sobota, 24 listopada 2018 r, godz. 11:00-15:00

Miejsce: Centrum Praw Kobiet – Oddział w Gdańsku

Prowadzenie: Katarzyna Bogatko, Polskie Towarzystwo Prawa Antydyskryminacyjnego

Warsztaty “Prawa osób doświadczających przemocy ekonomicznej"

Sobota, 1 grudnia 2018 r, godz. 11:00-15:00

Miejsce: Centrum Praw Kobiet – Oddział w Gdańsku

Prowadzenie: radczyni prawna Izabela Duczyńska, CPK Gdańsk

Warsztaty “Prawa osób doświadczających przemocy ekonimicznej"

Sobota, 15 grudnia 2018 r, godz. 11:00-15:00

Miejsce: Centrum Praw Kobiet – Oddział w Gdańsku

Prowadzenie: radczyni prawna Izabela Duczyńska, CPK Gdańsk

Warsztaty “Prawa osób doświadczających przemocy seksualnej"

Niedziela, 16 grudnia 2018 r, godz. 11:00-15:00

Miejsce: Centrum Praw Kobiet – Oddział w Gdańsku

Prowadzenie: radczyni prawna Izabela Duczyńska, CPK Gdańsk

Warsztaty “Pokrzywdzona kobieta w sądzie - symulacja rozprawy”

Data zostanie podana wkrótce

Prowadzenie: radczyni prawna Izabela Duczyńska i radczyni prawna Barbara Sikorska, CPK Gdańsk

Debata "Aktywność obywatelska i polityczna kobiet w Polsce 100 lat po uzyskaniu praw wyborczych"

Data zostanie podana wkrótce

Debata “Mężczyźni przeciwko przemocy wobec kobiet”

Data zostanie podana wkrótce

Udział we wszystkich wydarzeniach jest bezpłatny.

Na warsztaty obowiązują zapisy – liczba miejsc jest ograniczona.

Pytania organizacyjne oraz zapisy: Anna Januszak: anna.januszak@cpk.org.pl

