Prezydent Gdańska na zakończeniu roku szkolnego w Gimnazjum nr 26 [zdjęcia]

Ogółem liczba uczniów uczęszczających do wszystkich typów szkół w mieście wyniosła 53,3 tysiąca i porównaniu do poprzedniego roku szkolnego 2017/2018 wzrosła o ponad 650 uczniów.

Ogółem na Pomorzu wakacje zaczęło 19 czerwca 2019 niemal 300 tys. osób z 1300 szkół.

Zakończenie roku szkolnego 2018/2019. Trudny rok

Strajk

To był bardzo trudny rok – zarówno dla dyrektorów szkół, nauczycieli, uczniów oraz ich rodziców. Trwający 19 dni strajk sparaliżował pracę placówek oświatowych. Związek Nauczycielstwa Polskiego zdecydował się go zawiesić do września.

Likwidacja gimnazjów

To nie koniec perturbacji. Z edukacyjnej mapy znikają gimnazja. O przyjęcie do szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych ubiega się podwójny rocznik. We wrześniu 2019 r. do pierwszych klas szkół średnich jednocześnie pójdą ci, którzy skończyli gimnazjum i 8-letnią podstawówkę - na Pomorzu ok. 50 tys. osób.

Egzamin ósmoklasisty

Po raz pierwszy odbył się egzamin ósmoklasisty. Z języka polskiego młodzi Pomorzanie średnio zdobyli 62 proc. Punktów, z matematyki - 44 proc.