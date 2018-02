Na przyszłych studentów padł blady strach. Jarosław Gowin, szef MNiW, przedstawił efekt prac czterech kolejnych miesięcy nad reformą szkolnictwa wyższego. Konstytucja dla nauki zakłada m.in. możliwość wprowadzenia egzaminów wstępnych na studia.

Konstytucja dla nauki

Miałoby to wyglądać następująco: wynik rekrutacji będzie w co najmniej połowie zależał od egzaminu maturalnego - a więc minimum 50 proc. punktów będzie pochodzić z matury, a 50 proc. z egzaminów wstępnych. Uczenie mogą, ale nie muszą skorzystać z tego rozwiązania. Dotąd przy naborze pod uwagę brane były tylko wyniki matury , a tylko w niektórych przypadkach przeprowadzano dodatkowe egzaminy (np. na Akademii Sztuk Pięknych czy na kierunki architektura na Politechnice Gdańskiej).- Jeśli chodzi o kwestie egzaminów wstępnych, uwzględnienie większej swobody w tym zakresie odpowiada na potrzeby uczelni wyższych. Dotyczy to specyficznych kierunków, które takich egzaminów wymagają, co może być pomocne w wyłonieniu najlepszych kandydatów. Dobrze też, że doceniony został dotychczasowy wkład matury w postaci pięćdziesięcioprocentowego minimum rekrutacyjnego. Nie ma jednak możliwości wprowadzenia egzaminów wstępnych już w przyszłym roku - uspokaja nieco zestresowanych kandydatów na studia rektor. Tłumaczy, że po pierwsze mamy do czynienia z projektem reformy, która musi wejść dopiero w życie, a po drugie zasady rekrutacyjne muszą być znane, zgodnie z obowiązującą ustawą, najpóźniej w maju w roku poprzedzającym rekrutację i zostały już na uczelniach ogłoszone. - Generalnie także w przyszłości, nie przewidujemy raczej wprowadzania dodatkowych egzaminów, ale jest jeszcze czas na taką dyskusję na wydziałach, bo to właśnie tam będą zapadać wstępne decyzje - dodaje rektor UG.Także Akademia Marynarki Wojennej nie planuje żadnych zmian w rekrutacji.- Zachowamy dotychczasowy system: egzaminy na kierunki wojskowe i konkurs świadectw na studia cywilne - taka jest deklaracjaA jak zapowiadane w szkolnictwie wyższym zmiany oceniają władze Politechniki Gdańskiej?- Egzaminy wstępne mogą być dobrym sposobem sprawdzenia specjalistycznej wiedzy, którą trudno jest ocenić kierując się tylko punktacją za określone przedmioty na świadectwie maturalnym, jednak ich wprowadzenie będzie musiało jeszcze zostać szczegółowo przedyskutowane - komentujeProfesor Dzida ocenił także rezygnację Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego z pomysłu wydłużenia do siedmiu lat studiów zaocznych: - Wydłużenie studiów niestacjonarnych wydawało się ciekawym pomysłem.Inaczej na sprawę patrzy- Propozycja przedłużenia czasu trwania studiów niestacjonarnych została źle odebrana przez środowisko akademickie - mówi prof. Waldemar Tłokiński. - Uczestnikami tej formy studiów są osoby pracujące zawodowo, decyzja podjęcia studiów związana jest ze znaczącą reorganizacją swego życia, często rodzinnego, a perspektywa uzyskania dyplomu po siedmiu latach stała się perspektywą tak odległą, a wręcz nierealną, że skutecznie zniechęciłaby kandydatów - dodaje.- 22 stycznia przedstawiłem finalny projekt Konstytucji dla Nauki, wypracowany w ciągu dwóch lat wspólnych wysiłków środowiska akademickiego i ministerstwa, bo idea napisania jednej dobrej ustawy, która zastąpiłaby cztery obecnie istniejące wyszła ze strony świata naukowego - mówił wicepremier Jarosław Gowin podczas Rady Rektorów Województwa Pomorskiego, która odbyła się w ubiegłym tygodniu na Politechnice Gdańskiej.RRWP wyraziła poparcie dla Konstytucji dla Nauki.-Spotkanie było merytoryczne, dyskutowaliśmy nad kolejnymi elementami poprawionej wersji Konstytucji dla Nauki - ocenił prof. Jerzy Gwizdała, rektor Uniwersytetu Gdańskiego i przewodniczący Rady.­Reforma zakłada między innymi system szerokiego wsparcia dla uczelni regionalnych, pakiet na rozwój polskich czasopism naukowych, niewydłużanie studiów niestacjonarnych czy urlopy rodzicielskie dla doktorantów.