W związku z postępem prac przy modernizacji al. Grunwaldzkiej w Gdańsku zostanie zmieniona organizacja ruchu. Na odcinku od ul. Opackiej do PKM/ul. Abrahama, od najbliższego czwartku, 2 sierpnia 2018 r. w godzinach porannych, planowane jest wyłączenie z ruchu skrajnego, lewego pasa jezdni od ul. Opackiej do PKM/ul. Abrahama.

Remont al. Grunwaldzkiej. Objazd do ul. Piastowskiej

Remont al. Grunwaldzkiej w Gdańsku

Ruch będzie się odbywać po dwóch pasach (prawym i środkowym). W związku z zamknięciem lewego pasa, zamknięty zostanie bezpośredni zjazd z al. Grunwaldzkiej w ul. Piastowską oraz pasy do zawracania: przed skrzyżowaniem z ul. Derdowskiego i ul. Kołobrzeską.Objazd do ul. Piastowskiej poprowadzony zostanie. Przystanek autobusowy zlokalizowany na wysokości hali Olivii zostanie przesunięty o około 150 m w kierunku Olivia Buisness Center. Relacje piesze zostaną zachowane.Taka organizacja ruchu potrwaTegoroczna realizacja remontu al. Grunwaldzkiej obejmuje odcinek o długości ok. 1,9 km i kosztuje 10,7 mln zł. Modernizacja prowadzona jest na trzech odcinkach Grunwaldzkiej wraz ze zjazdami w obrębie pasa drogowego.Wykonawcą robót jest Firma Budowlano-Drogowa MTM S.A. Przebudowa obejmuje modernizację nawierzchni wraz z remontem kanalizacji deszczowej, krawężników zatok autobusowych oraz budowę i odtworzenie istniejącej opaski wzdłuż Grunwaldzkiej. Prace potrwają