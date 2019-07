Ruszyła rekrutacja uzupełniająca do szkół średnich. Ponad pół tysiąca nowych miejsc w gdańskich liceach. Klasy będą liczyć ponad 30 osób

W rekrutacji uzupełniającej do szkół średnich, która rozpoczęła się w południe, pojawiło się w sumie blisko 2600 miejsc. W tym nowe, dodatkowo stworzone 502 miejsca w liceach ogólnokształcących, takich jak: VI LO (Śródmieście), VII LO (Chełm), XIV LO (Zaspa), XXIII LO (Brzeźno) i powstającym liceum przy Uniwersytecie Gdańskim w Oliwie.

Na skutek reformy edukacji wprowadzonej w 2017 r. przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, m.in. likwidacji gimnazjów, w tegorocznej rekrutacji do szkół średnich doszło kumulacji dwóch roczników absolwentów. W związku z tym, w tegorocznej rekrutacji o przyjęcie ubiegają się absolwenci klas 8. szkół podstawowych i klas 3. likwidowanych gimnazjów.

Problem nie dotyczy tylko Gdańska, bo w Warszawie do wymarzonych szkół nie dostało się ponad 7 tys. osób, a w Krakowie ponad 2,5 tys. Prezydent poinformowała też, że planowany jest pozew wobec Ministerstwa Finansów ze strony władz dziewięciu polskich miast.

- Koszt reformy edukacji w Gdańsku, przez ostatnie 3 lata, to 61 milionów złotych - podkreśliła. - Z subwencji oświatowej otrzymaliśmy 700 000 złotych. Ponad miesiąc temu z innymi prezydentami miast złożyliśmy wezwanie do zapłaty za koszty związane z reformą w Ministerstwie Finansów. Nie dostaliśmy żadnego przelewu, dlatego wspólnie z innymi miastami pracujemy nad tym, żeby złożyć pozew o środki, które wydaliśmy na deformę edukacji

W tegorocznej rekrutacji do szkół średnich przygotowano ponad 10,5 tysiąca miejsc, w tym 5317 dla absolwentów szkół podstawowych i 5244 dla byłych gimnazjalistów. W naborze zaś udział wzięło blisko 12 tys. uczniów.

- W poprzednich latach uczniowie nie dostawali się do szkół dlatego, bo nie osiągali pewnego poziomu punktów, czyli nie mieli punktów, które pozwalały im dostać się do liceum - tłumaczył Piotr Kowalczuk , zastępca prezydenta ds. edukacji i usług społecznych. - Dzisiaj mówimy o uczniach, którzy mają czerwone paski, średnią powyżej 5.0, mają też osiągnięcia olimpijskie, a i tak się nie dostali.

Mimo że w tym roku Miasto Gdańsku przygotowało dwa razy więcej miejsc niż w roku ubiegłym dla przyszłych licealistów zabrakło ich aż 1,2 tys. Wśród takich uczniów znalazły się osoby, które do wymarzonych placówek nie dostały się ze względu na bardzo wysokie progi punktowe.

Podkreślił, że ta sytuacja dla zdolnych i pracowitych ludzi jest niezwykle niesprawiedliwa i krzywdząca.

- Po pierwszym etapie rekrutacji, w poniedziałek spotkaliśmy się z moimi współpracownikami i bardzo wam za to dziękuję - powiedziała Aleksandra Dulkiewicz. - Udało się utworzyć 503 nowe miejsca w liceach. Jednym z nich jest właśnie Liceum nr VII w którym się znajdujemy. Nie tylko zostaną tu utworzone dwie nowe klasy, ale także - kosztem komfortu młodych ludzi - klasy zostaną dopełnione po kilkoro uczniów. I tak będzie w kilku szkołach. W czterech liceach zostaną utworzone nowe klasy, w innych liceach klasy zostaną powiększone. Nie będzie to spełnienie marzeń wszystkich młodych ludzi, bo tego zrobić się nie da. Dzisiaj ok. 200-250 uczniów pozostanie bez miejsca w liceum ogólnokształcącym.