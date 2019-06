Startują sezonowe parkingi. Będzie drożej za postój nad morzem od 1 lipca. W Gdańsku - nawet o 100 proc.

W nadmorskich miejscowościach regionu ruszają sezonowe płatne parkingi. Zarówno te prowadzone przez gminy, jak i prywatne podmioty.

W tym sezonie drożej - aż o 100 proc. - zapłacimy za postój przy plażach w Gdańsku. Ma to zwiększyć rotację na miejscach i jeszcze mocniej zachęcić mieszkańców i turystów do dojazdu nad morze komunikacją miejską. Nadmorskie samorządy są zgodne - pewność miejsca na przyplażowych parkingach to luksus, za który kierowcy powinni odpowiednio zapłacić. Mniejsze korki, mniej zanieczyszczeń powietrza, promocja komunikacji publicznej - to argumenty za funkcjonowaniem płatnych miejsc, z którymi ciężko się nie zgodzić. Do tego dochodzi jeszcze jeden równie ważny czynnik - wiele, szczególnie mniejszych gmin na takich parkingach, z których korzystają przede wszystkim turyści, sporo zarabia. CZYTAJ TAKŻE: W wakacje 2019 droższe parkowanie na nadmorskich parkingach.Bezpłatny parking przy hali Ergo Arena Od 1 lipca droższe parkingi przy plażach Stawki i zasady funkcjonowania nadmorskich parkingów na Pomorzu są bardzo zróżnicowane. W Gdańsku choćby w tym roku zapłacimy na nich 10 zamiast 5 zł, ale za cały dzień postoju. Dochody z jednego z czterech takich parkingów - przy ul. Nowotnej na Stogach - nie zasilą budżetu miasta, tylko w całości trafią na szczytne cele do Fundacji Społecznie Bezpieczni.

Dla porównania w Helu, Jastarni czy Władysławowie przyjazd autem na całodzienne plażowanie to koszt 20 zł. Mimo to, jak co roku, będą się one cieszyć ogromnym zainteresowaniem, dlatego też powstało w tych miejscowościach wiele nowych miejsc postojowych. Podobnie jak na Półwyspie kształtują się stawki także w innych atrakcyjnych turystycznie miastach nieleżących nad morzem - jak chociażby w Malborku. Kierowcy w stolicy Pomorza poza opłatami przy plażach od poniedziałku muszą też pamiętać o tym, że zniknie jedno z ostatnich „darmowych” miejsc postoju w Śródmieściu. Do Strefy Płatnego Parkowania włączony zostanie Targ Rakowy. Jak w większości obszaru gdańskiej SPP opłaty będą tu obowiązywać w dni robocze w godz. 9-17.

Do funkcjonujących od kilku lat w sezonie letnim płatnych parkingów przy plażach w Gdańsku czy na Półwyspie Helskim miejscowi i przyjezdni kierowcy zdążyli się już przyzwyczaić. W tym roku główną nowością jest wzrost opłat w stolicy Pomorza. Jak podkreślają samorządowcy - pobór opłat na nadmorskich parkingach przede wszystkim ma na celu zwiększenie rotacji aut i ograniczenie zjawiska zostawiania pojazdów przez plażowiczów na osiedlowych uliczkach. Nie da się jednak ukryć, że to także solidny zastrzyk finansowy dla gminnych kas. W Gdańsku od 1 lipca do 31 sierpnia płatne parkingi będą funkcjonować w tradycyjnych czterech lokalizacjach, przy ulicach: Błękitnej i Kaplicznej w Jelitkowie, Czarny Dwór w Brzeźnie i Nowotnej na Stogach. W tym sezonie postój będzie jednak dwukrotnie droższy niż w poprzednich latach - opłata wzrosła z 5 do 10 zł.

Jak uważają władze Gdańska - za cały dzień postoju to i tak niewygórowana stawka - Jest ona niższa niż choćby za trzy godziny postoju w Strefie Płatnego Parkowania. Pięć złotych obowiązujące w latach ubiegłych to też znacznie mniej niż koszt postoju na parkingu prywatnym. Podniesienie opłaty do 10 zł to także zachęcenie kierowców do korzystania z alternatywnych środków komunikacji: miejskiej bądź mobilności aktywnej - podkreśla Magdalena Kiljan, rzecznik prasowy Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni. Opłaty na nadmorskich parkingach należy uiszczać przez wszystkie dni tygodnia w godzinach od 9 do 17. Jest ona niezależna od czasu postoju, darmowe jest pierwsze 15 minut (np. by móc odebrać kogoś po plażowaniu). Płatności nie dotyczą kierowców z identyfikatorem dla osób niepełnosprawnych i tych prowadzących pojazdy elektryczne. Jak pokazują stawki w innych częściach regionu, rzeczywiście opłata w Gdańsku jest dość konkurencyjna. W Helu, Jastarni i Władysławowie za pierwszą godzinę postoju zapłacimy 3 zł, a za całodzienny 20 zł. W Jastarni i gminie Władysławowo (od Chałup po Karwię) mamy dodatkowo opcję półgodzinnego parkowania - za złotówkę. W Helu możemy też wykupić abonament - tygodniowy dla letnika to koszt 70 zł, mieszkańca - 10.

Dobra wiadomość jest taka, że w weekendy (czyli od piątku po godz. 20 do poniedziałku do rana) parkujemy za darmo. Nowe płatne postojowe miejsca pojawiły się w gminie Władysławowo: na ul. Kaszubskiej w Jastrzębiej Górze oraz na ul. Sztormowej w Chałupach. Na ul. Hryniewieckiego (Władysławowo) wprawdzie zlikwidowano parking na deptaku, ale zastąpiono go nowymi (na sąsiednich ulicach). Wzrost opłat za parkingi sezonowe W Malborku dwa płatne sezonowe parkingi na działkach miejskich służą głównie gościom Muzeum Zamkowego. Stawki wynoszą w przypadku aut osobowych 5 zł za każdą rozpoczętą godzinę i 20 zł za cały dzień postoju, a dla autokarów - 60 zł za cały dzień. Do tej pory obydwa parkingi prowadziła miejska spółka, tym razem zarządzać nimi będzie prywatna firma wyłoniona w przetargu. Przy samym zamku, na ul. Sierakowskich, w sezonie działa też duży parking na terenie prywatnym. W poprzednich latach turyści skarżyli się na stawki, dlatego też w tym sezonie one zmalały. Za pierwsze 3 godziny parkowania samochodu osobowego, kampera lub motocykla trzeba zapłacić 25 zł, a za każdą kolejną rozpoczętą godzinę - 7 zł. Dla autobusów obowiązuje stawka 60 zł w godz. 6-20. Tyle samo wynosi również opłata nocna.

Wracając do Gdańska, o ile podwyżka stawek może wzbudzić niezadowolenie części kierowców, to zdecydowanie pozytywną zmianą jest to, że parking na Stogach będzie działał jako „społecznie odpowiedzialny”, na podobnych zasadach, na jakich funkcjonuje jeszcze ten przy ul. Lawendowej w centrum miasta (wkrótce zostanie on przeniesiony koło Urzędu Miejskiego). Prowadzić go będzie Fundacja Społecznie Bezpieczni. Obsługę parkingu przy ul. Nowotnej stanowić będą podopieczni fundacji, osoby bezdomne, niepełnosprawne, które uzyskały wsparcie w postaci legalnej pracy i opieki asystenta, pomagającego im wyjść z kłopotów napotkanych w życiu. Zysk wypracowany przez parking będzie przeznaczany na wyposażenie schroniska dla osób bezdomnych w Gdańsku. - Oprócz parkingów nadmorskich od 30 czerwca do 1 września swój samochód będzie można również zostawić na bezpłatnym parkingu przy hali Ergo Arena - dodaje M. Kiljan.

Od poniedziałku tradycyjnie zaczyna też funkcjonować sezonowa Strefa Płatnego Parkowania w Jelitkowie na ulicach Jelitkowskiej, Kaplicznej, Nadmorskiej, Piastowskiej (od numeru 175 do ul. Wypoczynkowej) i Wypoczynkowej. Ważna zmiana od nowego tygodnia czeka też kierowców w centrum Gdańska. SPP od 1 lipca obejmie Targ Rakowy, jedno z ostatnich miejsc w Śródmieściu, które nie było jeszcze objęte opłatami. Jak to w SPP, płacić za postój będzie tu trzeba tylko w dni robocze w godz. 9-17. Zobacz także: 20 poziomów, pełna automatyzacja, odbiór auta w 90 sekund. W Chinach funkcjonuje parking przyszłości

Xinhua/ x-news