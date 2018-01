Władze miasta wspólnie z samorządem sprawdzają, czy dzieci kupują w szkole zdrowe przekąski.

Najrzadsze imiona żeńskie nadane w 2017 roku

Wiceprezydent Gdańska Piotr Kowalczuk odwiedza z miejską radną Beatą Dunajewską szkolne sklepiki. Szefowa Komisji Spraw Społecznych i Ochrony Zdrowia w Radzie Miasta Gdańska, razem z wiceprezydentem postanowili przyjrzeć się temu, czym karmieni są uczniowie w sklepikach szkolnych.Wnioski z tych wizyt optymizmem nie napawają. Drożdżówki, słodkie soki, tłuste tosty - to nadal króluje na półkach.Są pierwsze pomysły jak to zmienić. W 2015 r. Ministerstwo Zdrowia wzięło się ostro za jakość produktów sprzedawanych w szkolnych sklepikach, by wyeliminować z nich śmieciowe jedzenie. Przepisy były bardzo rygorystyczne- sprzedawcy narzekali więc, że interes będą musieli zwinąć, bo uczniowie nie palili się do zakupu pełnoziarnistych kanapek z warzywami, czy gorzkiej herbaty.Wtedy bowiem wprowadzono m.in. zakaz sprzedawania drożdżówek, kawy, chipsów, słodyczy i słodkich napojów.Zakazano solenia kanapek, sałatek i potraw w stołówkach oraz słodzenia cukrem napojów. W efekcie po sklepikowych półkach hulał wiatr, bo ostrym wymogom, jakie spełniać musiał asortyment, trudno było sprostać. A nieposolone ziemniaki czy niesłodki kompot lądowały w koszu, bo nikt tego jeść, ani pić nie chciał.Po wielu apelach w tej sprawie, przepisy złagodzono w 2016 r. I drożdżówki w wielkim stylu do szkół powróciły , a wraz z nimi inne niezdrowe pyszności i kłopot. Potwierdzają to ostatnie wizyty władz Gdańska w sklepikach.- Naszym zdaniem, to co się sprzedaje w większości sklepików nie spełnia zasad zdrowego żywienia - mówi. - Miasto poprzez Gdański Ośrodek Promocji Zdrowia prowadzi akcje promujące zdrowe żywienie w szkołach, szkolenie intendentek, kucharek itp. W wielu szkołach również sklepiki szkole przeżyły rewolucję, wycofano m.in. automaty z gazowanymi napojami. Jednak - po cichym przyzwoleniu nowej minister edukacji - do sklepików wróciły między innymi drożdżówki, w sklepikach są one najczęściej serwowanym śniadaniem, obok tostów z serem i szynką. A to nie jest zdrowe śniadanie.- Martwi też to, że na półkach wciąż królują chrupki, chipsy, lizaki, itp.- wskazuje Dunajewska.Pod lupę poszło na razie kilka sklepików. Takich, które do sprawdzenia zgłosili rodzice. Kontrole będą trwały nadal. Pojawiły się już pierwsze wnioski.- Wymyśliliśmy, że Gdański Ośrodek Promocji Zdrowia powinien opracować standardy, a sklepiki, które się do nich dostosują otrzymają specjalny certyfikat. Niby nic, ale rodzice coraz bardziej zwracają uwagę , żeby ich dzieci jadły zdrowo. A co z tego, że w domu nie ma słodkich napojów i pije się wodę, jak na półce w sklepie stoją i zawsze można je kupić, a nawet są lody- mówi Dunajewska.Wiceprezydent Kowalczuk ma podobne zdanie w tym temacie.- Po pierwszych odwiedzinach w sklepikach widać, że zniknęły z nich napoje gazowane, jednak zastąpiono je na soczki, które mają często tyle samo cukru, co te pierwsze - mówi Kowalczuk. - Konsekwentnie wdrażamy model, stąd musimy znaleźć wspólnie z ajentami sklepików rozwiązanie na dostarczanie dzieciom i młodzieży świeżych, zdrowych, do tego przystępnych cenowo kanapek i przekąsek. Pewnie nie poradzi sobie z tym ajent jednego okienka, ale gdyby znalazł się dostawca z misją, jednocześnie obniżający koszty masową produkcją, efekty byłyby lepsze.Wiceprezydent podkreśla, że jego i radnej wizyty w szkołach, nie mają na celu ścigania ajentów czy dyrektorów.- Szukamy najlepszych rozwiązań dla naszych dzieci. Śmieciowe jedzenie nie rozwija, cukier w nadmiarze rujnuje nasze życie. Konsekwentnie chodzi nam o zmianę myślenia i stylu życia (...) - mówi wiceprezydent Piotr Kowalczuk.