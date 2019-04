Wielkie Sprzątanie Gdańska-Południe. Tegoroczna edycja realizowana została w nowej formule: zbieraj i graj [zdjęcia]

Akcja wystartowała o godz. 10.00, jednocześnie w dwóch miejscach - w Szkole Podstawowej nr 86 w Gdańsku i Świetlicy w Bąkowie.

– Co roku akcja cieszy się coraz większym zainteresowaniem, wpisała się już na trwałe w kalendarz proekologicznych wydarzeń w Gdańsku. W ramach podziękowania dla uczestników za ich coroczny trud i dobre chęci, postanowiliśmy wzbogacić wydarzenie w nowy, ale mający już wielu zwolenników, element: grę terenową – mówi Michał Dzioba, Prezes Zarządu Zakładu Utylizacyjnego.

Uczestnicy dowiedzieli się w jaki sposób segregować odpady oraz jak można nadać im drugie życie. W ramach gry terenowej „Drugie życie” należało dotrzeć do 15 punktów umieszczonych na mapie akcji i wykonać czekające tam ekozadania. Gra nie była na czas – można było dołączyć w wybranym momencie między godz. 10.00 a 12.00. Trasy były różnej długości, więc uczestnicy sami decydowali jaki poziom trudności wybrać.

– W ubiegłym roku, dzięki zaangażowaniu blisko 1000 mieszkańców Gdańska udało się nam zebrać ponad 10 ton odpadów zalegających na ogólnodostępnych terenach zielonych. Jest to jednak taki rodzaj akcji, w której nie liczmy co roku na więcej, jeśli chodzi o wielkość zbiórki, a na… mniej. Bo mniejsza ilość odpadów oznacza większą świadomość i zaangażowanie mieszkańców w dbanie o swoje najbliższe otoczenie. To co równie ważne w tej inicjatywie to wspólnie spędzony czas, edukacja i po prostu dobra zabawa w duchu eko – dodaje Iwona Bolt, rzecznik prasowy ZU.

Wielkie Sprzątanie to również okazja by wesprzeć potrzebujących. Na stoisku Fundacji DKMS można było zarejestrować się jako potencjalny dawca komórek macierzystych.

Harmonogram akcji przedstawia się następująco:

Wielkie Sprzątanie zostało zorganizowane po raz czwarty przez Zakład Utylizacyjny przy współpracy z Urzędem Miasta, Radami Dzielnic oraz jednostkami miejskimi odpowiedzialnymi za „Czyste Miasto Gdańsk". Do przedsięwzięcia włączyły się także szkoły, spółdzielnie mieszkaniowe, lokalni aktywiści, Straż Miejska. Patronat honorowy nad wydarzeniem objęła Prezydent Miasta Gdańska Aleksandra Dulkiewicz.

