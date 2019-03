Zdunek Wybrzeże Gdańsk zmierzy się w sobotę z II-ligowcem z Piły, a w niedzielę z ekstraligowcem z Lublina

Zdunek Wybrzeże Gdańsk sezon 2019 w Nice I Lidze Żużlowej rozpocznie w niedzielę, 31 marca w Gnieźnie, gdzie o godz. 14.30 rozpocznie rywalizację z Car Gwarantem Startem. Aby do tej inauguracji przygotować się możliwie najlepiej, potrzeba sprawdzianów w treningach punktowanych. A właśnie dwa takie przed podopiecznymi trenera Mirosława Berlińskiego.

Najpierw, w sobotę 23 marca gdańszczanie udadzą się do Piły, natomiast dzień później przed własną publicznością podejmą Speed Car Motor Lublin. Do obu pojedynków nasi żużlowcy podejdą osłabieni brakiem kontuzjowanego Jacoba Thorssella. Poza nim w Pile zabraknie Mikkela Becha, natomiast przeciwko lublinianom nie wystąpią Krystian Pieszczek oraz Karol Żupiński. Duńczyk w sobotę wystąpi w Częstochowie w turnieju indywidualnym, natomiast wychowankowie naszego klubu pojadą w meczu "Północ-Południe" w Łodzi.

Trener Mirosław Berliński podał składy Wybrzeża na oba spotkania.

Euro Finannce Polonia Piła - Zdunek Wybrzeże Gdańsk

Sobota, 23 marca 2019 roku, godz. 15.00

Zdunek Wybrzeże Gdańsk

1. Krystian Pieszczek

2. Jonas Seifert-Salk

3. Adrian Cyfer

4. Joel Kling

5. Kacper Gomólski

6. Denis Zieliński

7. Karol Żupiński

8. Bradley Wilson-Dean

Zdunek Wybrzeże Gdańsk - Speed Car Motor Lublin

Niedziela, 24 marca 2019 roku, godz. 14.30

Speed Car Motor Lublin

1. Grigorij Laguta

2. Paweł Miesiąc

3. Mikkel Michelsen

4. Dawid Lampart

5. Andreas Jonsson

6. Wiktor Lampart

7. Maciej Kuromonow

8. Robert Lambert

Zdunek Wybrzeże Gdańsk

9. Joel Kling

10. Jonas Seifert-Salk

11. Adrian Cyfer

12. Mikkel Bech

13. Kacper Gomólski

14. Dominik Majchrzak

15. Denis Zieliński

16. Bradley Wilson-Dean

Informacje organizacyjne

Bilety na trening punktowany w Gdańsku kosztują 10 złotych (w cenie jest program zawodów). Sprzedaż biletów w pięciu stanowiskach (trzech przy Bramie Maratońskiej i dwóch od ul. Zawodników) rozpocznie się w niedzielę o godz. 13. Prawo do bezpłatnego wstępu mają posiadacze karnetów, osoby niepełnosprawne oraz dzieci do lat 7. Podczas sparingu czynne będą tylko dwie bramofurty - numer 1 od strony ulicy Zawodników (wejście przy sektorze gości) oraz numer 2 (wejście na sektor zielony). Kibice będą mogli się swobodnie przemieszczać po całym obiekcie. Podczas zawodów funkcjonowały będą jedynie parkingi stadionowe przy ulicy Zawodników 1. Będą one bezpłatne.

