1 listopada to Dzień Wszystkich Świętych. Dlaczego zapalamy znicze na grobach. Oto co symbolizują znicze

1 listopada dzień wolny od pracy

1 listopada w 2023 roku przypada w środę. Tradycyjnie, jest to dzień wolny od pracy i szkoły. Wszystkie sklepy również wówczas pozostają zamknięte.

Tradycje Dnia Wszystkich Świętych

Dzień Wszystkich Świętych od lat w Polsce wiąże się z odwiedzinami na grobach naszych bliskich zmarłych. Mówi się, że jest to święto pamięci i właśnie wokół niej odbywają się wszystkie współczesne zwyczaje. Wspominamy, opowiadamy sobie historie związane ze zmarłymi przodkami, dbamy o miejsce ich wiecznego spoczynku. Już od najdawniejszych czasów z "dziadami" silnie związana była symbolika ognia, co pozostało tradycją do dziś.