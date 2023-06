100 hektarów albo nic. KOWR odda większość gospodarstwa w Janowicach rolnikom

- Jest to w tej chwili jedna wielka ruina. Tam do odzyskania jest tylko złom z tego gospodarstwa, a budynek mieszkalny jest w dobrej kondycji. Na terenie Nowej Wsi Lęborskiej są naprawdę fajne, małe rodzinne gospodarstwa i żeby funkcjonować w obecnych warunkach ekonomicznych one potrzebują dobrać ziemi. (...) To jest ważne, żeby one powiększyły swoje areały - Renata Wiertel-Kowal, przewodnicząca Rady Powiatowej Pomorskiej Izby Rolniczej.