14. edycja Festiwalu NARRACJE. W tym roku festiwal odbędzie się na Oruni

14. edycja NARRACJI odbędzie się na gdańskiej Oruni. Autorami koncepcji kuratorskiej tej edycji festiwalu są Katarzyna Słoboda i Jakub Gawkowski.

- Czułe punkty to miejsca wymagające uwagi. Takie, które po bliskim przyjrzeniu się i poświęceniu im czasu ujawniają swoją energię i wielowarstwowe historie. Nasza koncepcja festiwalu NARRACJE zakłada odnalezienie istniejących i stworzenie nowych czułych punktów na mapie gdańskiej Oruni. Wyznaczą one przestrzenie i trasy do wspólnego poruszania się i nawiązywania relacji ze sztuką, ludźmi oraz samym otoczeniem - piszą Katarzyna Słoboda i Jakub Gawkowski.