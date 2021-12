4 Nations Cup. Reprezentacja Polski w piłce ręcznej rozegra trzy mecze towarzyskie w Ergo Arenie. Myślami będzie przy mistrzostwach Europy

Turniej 4 Nations Cup w Ergo Arenie 28-30 grudnia 2021

Misja mistrzostwa Europy 2022 rozpoczęła się już 12 grudnia 2021 roku od zgrupowania we Władysławowie (COS Cetniewo). Selekcjoner Patryk Rombel od 28 do 30 grudnia w Ergo Arenie sprawdzi efekty pracy z kadrowiczami podczas turnieju "4 Nations Cup", na który zaproszono reprezentacje Tunezji, Holandii i Japonii. W kolejnych etapach kadra narodowa spotka się w Płocku na konsultacji (2-5 stycznia 2022 roku), skąd uda się do leżącej w środkowej części Hiszpanii Cuency na turniej z udziałem gospodarzy, Iranu i Japonii. Od 13 stycznia gra toczyć się już będzie na poważnie, bo biało-czerwoni rozpoczną w Bratysławie na Słowacji udział w fazie grupowej mistrzostw Europy.

4 Nations Cup 28-30.12.2021. Międzynarodowy turniej piłki ręcznej z udziałem Polski, Japonii, Holandii i Tunezji w Ergo Arenie [BILETY]