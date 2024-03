Reprezentacja w Cetniewie. Przygotowania polskiej kadry piłki ręcznej do nadchodzących meczów z Serbią

Aktualny skład i treningi polskiej kadry we Władysławowie

Niestety, kontuzje niemal w ostatniej chwili wyeliminowały rozgrywającego Ariela Pietrasika i skrzydłowego Michała Daszka . W lutym poważnego urazu stawu kolanowego nabawił się Szymon Sićko , jeden z najskuteczniejszych zawodników narodowego zespołu. Sićko, gracz kieleckiej Industrii, ma już za sobą zabieg, ale do gry wróci najwcześniej pod koniec 2024 roku.

- W niedzielę zaczęliśmy od regeneracyjnych zajęć na siłowni. Dziś jesteśmy już po pierwszych treningach w hali, zarówno kadry A jak i B. Czekamy aż dołączą do nas Kamil Syprzak i Antoni Doniecki z zagranicznych lig - poinformował PAP trener Marcin Lijewski.

Nie wszyscy zawodnicy polskiej reprezentacji piłki ręcznej mogli się pojawić nad Bałtykiem, we Władysławowie.

Nowe twarze w polskiej kadrze

Oprócz Donieckiego i Powarzyńskiego nową twarzą w kadrze jest Mateusz Chabior . Ten ma wspomóc drużynę w miejsce poważnie kontuzjowanych środkowych rozgrywających Piotr Jędraszczyka i Arkadiusza Ossowskiego . Co sądzi o nim szkoleniowiec?

- Zobaczymy, czy chłopak sobie poradzi, bo w lidze bardzo fajnie gra i to skutecznie. Liga to jedno, a poziom reprezentacyjny to drugie - powiedział Marcin Lijewski.