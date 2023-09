48. Festiwal Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Na półmetku filmowej podróży

Kolejne dni Festiwalu Filmowego w Gdyni mijają pod znakiem rozmów i dyskusji. To strona, w którą zmierzają organizatorzy chcąc sprawić, by gdyński festiwal stał się przede wszystkim miejscem spotkań wybitnych twórców, którzy wspólnie debatują na temat kondycji i przyszłości polskiego kina. Tegoroczna stawka filmów nominowanych do Konkursu Głównego zdecydowanie udowadnia, że jest o czym rozmawiać, a rodzime filmy nieprzerwanie budzą (często skrajne) emocje.

Premiera “Chłopów” w Teatrze Muzycznym w Gdyni przejdzie do historii. Projekcja została nagrodzona owacjami na stojąco udowadniając, że powieść Reymonta do dziś zachwyca i nie straciła swojego uniwersalizmu. To właśnie między innymi “Chłopi” typowani są na zwycięzcę Złotych Lwów. Mówi się również o nominacji do Oscara. Na pytanie, dlaczego zdecydowała się zekranizować właśnie “Chłopów”, reżyserka DK Welchman (Dorota Kobiela) odpowiedziała: