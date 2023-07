48. Festiwal Polskich Filmów Fabularnych. Znamy nominacje do Złotych Lwów! [LISTA] Maja Czech

Jak co roku, we wrześniu przyjdzie czas na Festiwal Polskich Filmów Fabularnych. Kinomaniacy z całej Polski zjadą się wtedy do Gdyni, aby obejrzeć filmy nominowane do tej najbardziej prestiżowej nagrody w branży. Które produkcje dostaną szansę na Złote Lwy? Sprawdźcie!