68-latek molestował 16-latkę w gdańskim sklepie. Został aresztowany

Policjantom z Suchanina udało się ustalić tożsamość potencjalnego sprawcy, dzięki czemu mężczyzna został zatrzymany i doprowadzony do aresztu.

Do zdarzenia doszło w miniony poniedziałek w sklepie, w którym przybywała młoda kobieta. Mimo wyraźnego sprzeciwu dziewczyny, mężczyzna stał się wobec niej natarczywy, bez zgody dotykał jej części ciała i chciał ją pocałować. Wystraszony opuścił sklep, natychmiast gdy zaczęli wchodzić do niego inni klienci.

O całym zajściu dziewczyna opowiedziała rodzicom. Tego samego dnia złożyli oni zawiadomienie na policji o możliwości popełnienia przestępstwa.

Kryminalnym, którzy zajęli się sprawą, w szybkim tempie udało się namierzyć sprawcę. Przejrzeli i zabezpieczyli zapisy z kamer monitoringu i przesłuchali świadków. Dzięki temu 68-latek trafił do policyjnej celi, z której doprowadzony zostanie do prokuratury, w celu przeprowadzenia dalszych czynności procesowych. Mężczyzna usłyszy zarzuty. Najprawdopodobniej będą dotyczyły dopuszczenia się innej czynności seksualnej. Za to przestępstwo mężczyźnie grozi 8 lat więzienia.