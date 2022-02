Ageizm na rynku pracy. "Mam 50 lat i próbuję znaleźć pracę". Polscy pracodawcy niechętnie zatrudniają osoby po 50-tce

„Interesowały nas dwa zagadnienia: preferencje pracodawców na poziomie wstępnej selekcji kandydatów, a także język publikowanych ofert. Eksperyment terenowy polegający na wysyłaniu zgłoszeń do pracy przez fikcyjne osoby w wieku 28 lat i 52 lat wykazał istotne różnice w zakresie współczynnika pozytywnych odpowiedzi na otrzymane oferty ” – mówi Agnieszka Wincewicz-Price, kierownik zespołu ekonomii behawioralnej w Polskim Instytucie Ekonomicznym.

Od marca 2022 zmieniają się limity dorabiania do emerytury i renty. Będą one obowiązywać tych emerytów i rencistów, którzy nie osiągnęli jeszcze powszechnego wieku emerytalnego. Warto sprawdzić, czy…

Dyskryminacja ze względu na wiek jest na rynku pracy powszechna

Ageizm to uprzedzenie lub dyskryminacja ludzi ze względu na ich wiek. Uprzedzenia tego typu nie zawsze są traktowane tak poważnie, jak inne formy nierówności. To błąd, ponieważ ageizm ma negatywny wpływ na zdrowie fizyczne i psychiczne, a ogólnoświatowe raporty łączą go nawet z wcześniejszą śmiercią.