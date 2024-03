Finansowy raport na Dzień Kobiet 2024. Ile zarabiają kobiety na Pomorzu? Zobacz, jak Polki oceniają swoją sytuację finansową

Ile zarabiają kobiety na Pomorzu?

Według najnowszych danych Głównego Urzędu Statystycznego, przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto mężczyzn w Polsce było o 17,6 proc. wyższe niż zarobki kobiet. Z raportu Personnel Service wynika, że pensje na poziomie 7,5 tys. zł netto miesięcznie otrzymuje zaledwie 3 proc. kobiet. 14 proc. kobiet ma zarobki między 4 a 5 tys. zł netto, wynagrodzenie 7 proc. Polek wynosi od 5 do 6 tys. zł netto, a 2 proc. - od 6 do 7,5 tys. zł netto miesięcznie. 1 proc. kobiet zarabia ponad 10 tys. zł netto miesięcznie. Wynagrodzenie ponad 52 proc. Polek nie przekracza 4 tys. zł netto.

Nie zawsze jest to normą, gdyż w województwie pomorskim istnieje przedział wiekowy, w którym kobiety... zarabiają więcej niż panowie. Panie w wieku od 60 do 64 lat zarabiają średnio 565 zł brutto więcej.

Najmniej na Pomorzu zarabiają panie, które dopiero zdobywają doświadczenie na rynku pracy. Wynagrodzenie 24-latek i młodszych kobiet to średnio 4504,86 zł (brutto). Jednak najwyższa pensja pań w województwie pomorskim (mówimy o wysokości przeciętnego wynagrodzenia) - 7563,25 zł jest niższa o ok. 300 zł od średniego uposażenia mężczyzn.

Różnice zarobków kobiet i mężczyzn. Z czego wynikają?

Zarobkowe nierówności negatywnie oddziałują na dobrobyt finansowy Polek. To zdanie 37 proc. kobiet, które wzięły udział w przeprowadzonym na zlecenie Mastercard badaniu „Kobiety i Finanse 2024”. To jeden z najsłabszych wyników w Europie. Gorzej pod tym względem swoją sytuację oceniają tylko Portugalki (41 proc.).

Kiedy Polki osiągają dobrobyt finansowy? Koncerty, podróże, wyjścia do restauracji

Z badania wynika, że 37 proc. Polek za dobrobyt finansowy uważa sytuację, w której mogą w większym stopniu skoncentrować się na rodzinie niż na pieniądzach. Mniej więcej tyle samo pań (odpowiednio 28 proc do 27 proc.) definiuje to jako brak negatywnych emocji przy sprawdzaniu stanu konta bankowego, dla innych oznacza to możliwość spędzania wolnego czasu na koncertach, spotkaniach, podróżach, wyjściach do restauracji, bez potrzeby sprawdzania ich ceny. Taki stan Polkom udaje się osiągnąć średnio przed 28. rokiem życia.