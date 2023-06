Akcja #BeeFriendly w CH Auchan Szczęśliwa. Zobaczcie, co działo się na wydarzeniu poświęconym pszczołom!

Dziennik Bałtycki z akcją Akcja #BeeFriendly zawitał do Gdańska

Misją naszej akcji jest informowanie o potrzebie ochrony gatunkowej pszczół. Międzynarodowa organizacja Earthwatch, która zajmuje się ochroną środowiska, uznała pszczoły za najważniejsze istoty na naszej planecie. Dlatego tak ważna jest ich ochrona i wiedza jak to robić. Pszczoły nie powinny nam się kojarzyć tylko z miodem. Wszelkie odmiany kwiatów dają im pokarm, one z kolei zapylają je, co przyczynia się do produkcji żywności, która codziennie ląduje na naszych talerzach.

CZYTAJ TAKŻE:W Parku Handlowym Matarnia odbyły się Dziecięce Wyścigi Rowerkowe "Dziennika Bałtyckiego". W rywalizacji udział wzięło ponad 200 dzieci!