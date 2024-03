Aleksandra Dulkiewicz zdradza założenia programu wyborczego. Wśród nich mieszkania komunalne i Park Południowy

W sobotę, 9 marca, miała miejsce konwencja wyborcza Aleksandry Dulkiewicz. W "Amber Expo" przestawiła najważniejsze założenia swojego programu wyborczego. Ten ma składać się z siedmiu punktów. W wydarzeniu uczestniczyli m.in. marszałek senatu Małgorzata Kidawa-Błońska, marszałek województwa pomorskiego i przewodniczący PO na Pomorzu Mieczysław Struk oraz poseł Jacek Karnowski.

- Dzień Kobiet, to także dzień, kiedy w 1990 roku Sejm przyjął ustawę o samorządzie. To była ustawa, która tak naprawdę zapoczątkowała bardzo ważne zmiany w naszym kraju. Ostatnie osiem lat niestety nie były najlepsze. Na szczęście 15 października to się zmieniło i wierzę, że samorządy wspólnie z rządem, Sejmem i Senatem będą próbowały zrobić to, co jest bardzo ważne - zaczną zasypywać podziały pomiędzy Polakami, zaczną budować wspólnotę, zaczną budować zaufanie w naszym społeczeństwie - mówiła Małgorzata Kidawa-Błońska.