Alert RCB. SMS z ostrzeżeniem na Pomorzu. Uwaga! W czwartek 13.06 po południu i w nocy silny wiatr, burze i grad. Zostań w domu

RSO Pomorskie 27.08.2019 15:17, burze z gradem/ 2 od 28.08.2019

Dnia 28.08.2019 od godz. 07:30 do dnia 29.08.2019 godz. 07:30 na terenie woj.pomorskiego, prognozuje się wystąpienie silnych burz z opadami deszczu od 20 mm do 30 mm, lokalnie do 50 mm oraz porywami wiatru do 90 km/h. Lokalnie opady gradu i porywy wiatru do 100 km/h.