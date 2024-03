Andrzej Pecka kandydatem Wspólnej Drogi na prezydenta Gdańska. Chce fachowców w gdańskim magistracie

- Sugerowano nam, żebyśmy nie próbowali iść do wyborów samodzielnie - mówi Andrzej Pecka. - Nie mogło nas jednak zabraknąć, ponieważ to miasto jest kolebką naszego ruchu. To w Gdańsku nasz lider, Szymon Hołownia, po raz pierwszy publicznie ogłosił, że będzie kandydował na prezydenta RP. Przed wyborami parlamentarnymi też niektórzy mówili, że najbardziej słuszna byłaby jedna lista opozycji. Dawano nam odczuć, że jeżeli Polska 2050 się na nią nie zdecyduje, doprowadzi to do katastrofy. Jak się okazało, wcale tak nie było. Właśnie taka formuła, pójścia do wyborów większą liczbą list, bo miały być dwie, a wyszły ostatecznie trzy, doprowadziła do zwycięstwa opozycji.