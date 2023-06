Anne Marie na Open'erze 2023. Gwiazda dużo mówiła o samoakceptacji i nieszczęśliwej miłości [ZDJĘCIA]

Anne Marie - występ w duchu body positive i samoakceptacji

Anne Marie to brytyjska artystka, której największe hity to m.in. "2002" i "Sad B!tch". Oprócz nich, na scenie w Gdyni wykonała również kilka coverów ("What is Love" w wersji elektronicznej).

Wokalistka od samego początku utrzymywała świetny kontakt z publicznością. Na sam początek wyznała, że zaskoczyła ją tak dobra pogoda w Polsce, i że żałuje, że nie wzięła okularów. Na reakcję publiczności nie musiała długo czekać - jeden z fanów szybko dostarczył jej swoje własne okulary na scenę.

Przed zagraniem każdej kolejnej piosenki znalazła miejsce na krótkie wprowadzenia, dzięki którym fani dowiedzieli się, że motywem przewodnim większości z nich jest miłość i istota lojalności. Równie ważna dla niej jest kwestia ciałopozytywności i samoakceptacji. Ze sceny przyznała, że nie zawsze lubi swoje odbicie w lustrze, oraz że niedoskonałości są częścią ludzkiego piękna.