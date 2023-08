APARATY made in POLAND. Finisaż wystawy w Hevelianum. Wstęp wolny! Maja Czech

Marek Mazur specjalizował się w tworzeniu miniaturowych aparatów ukrytych np. w zegarku, broszce czy spinkach do koszuli. To właśnie jemu poświęcony będzie finisaż wystawy APARATY made in POLAND, który odbędzie się w niedzielę 3 września w gdańskim Hevelianum. Wydarzenie rozpocznie się pokazem artyleryjskim o 12:00, a następnie goście udadzą się do Wozowni Artyleryjskiej. Wstęp wolny.