Arabian Horse Show w Sopocie. Pokaz koni arabskich na Hipodromie (23-24 lipca 2022)

Pokaz koni arabskich na sopockim Hipodromie (23-24 lipca 2022)

Sopot Arabian Horse Show to wyjątkowe wydarzenie. Jest swego rodzaju nadbałtycką odpowiedzią na śródziemnomorski pokaz w Menton, który co roku odbywa się miesiąc wcześniej na południu Francji. Pokaz na Hipodromie ma nieco inną formułę, która jest stosunkowo rzadko spotykana w świecie hodowców koni arabskich, czyli Breeders’ Show. W praktyce oznacza to, że oprócz profesjonalnych sędziów sędziować na nim mogą hodowcy i menedżerzy stadnin.

– Chcieliśmy, żeby nasz pokaz był po prostu inny, żeby się wyróżniał. Rozpoczęliśmy w czasie pandemii, co pozwoliło nam eksperymentować, a ci, którzy byli z nami na Hipodromie na poprzednich dwóch edycjach, potwierdzą, że co roku wprowadzamy nowe elementy – mówi Ward Bemong, pomysłodawca i założyciel Sopot Arabian Horse Show, Belg zakochany w Polsce. – W tym roku również przygotowaliśmy kilka niespodzianek.