Święto Lipusza przyciągnęło miłośników sportu i dobrej zabawy. Najpierw biegi, a potem na scenie Piękni i Młodzi Dawid Narożny ZDJĘCIA

Święto Lipusza z atrakcjami

Święto Lipusza to jedna z najbardziej oczekiwanych imprez w regionie. Mieszkańcy mogą liczyć na szereg atrakcji. W tym roku wieczorem na scenie wystąpiły takie zespoły jak Piękni i Młodzi Dawid Narożny, a także “Nie ma Lipy”-10 lat później. Jednak zanim publiczność opanowały muzyczne rytmy, zadbano o sportowe emocje.

- Startowałem w marszu nordic walking i musze przyznać to świetny sposób na zdrowie i poprawę kondycji, warto mieć w sobie tego sportowego ducha - mówi Robert Kordecki z Wielkiego Klincza.

- Gratuluję, wszystkim uczestnikom ukończenia biegów i marszów i cieszę się, że tak licznie Państwo przybyliście, pomimo tej straszącej pogody. Jest tak jak często powtarzamy - każda dobra dusza zmierza do Lipusz - mówi Mirosław Ebertowski, wójt Lipusza.

Co ciekawe, stałym elementem lipuskiego świętowania jest Wystawa Makiet Kolejowych. W sali sportowej na moment można było przenieść się do innego świata, pełnego pociągów i zachwycających krajobrazów w miniaturze. Z zaciekawieniem obserwowali go mali i duzi.