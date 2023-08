Atrakcje dla dzieci w Gdańsku. Tu zabierz swoje dzieci będąc w Gdańsku. Te atrakcje spodobają się całej rodzinie Maja Czech

W gdańskim ZOO znajdziecie nie tylko egzotyczne zwierzęta ale również tzw. "małe zoo", w którym są dobrze znane nam króliki, kozy i alpaki. Poza tym w ZOO można obejrzeć pokaz karmienia zwierząt, przejechać się meleksem po całym terenie ZOO, skorzystać z parku linowego i wiele więcej.

Trójmiasto to świetny kierunek na wakacje dla całej rodziny. Tu znajdziecie moc atrakcji zarówno dla dorosłych jak i dla dzieci i młodzieży. Gdańsk ma wiele do zaoferowania dla najmłodszych turystów - zobaczcie, co warto im pokazać w Mieście Neptuna!