Auta używane. Zobacz, jakiego auta najczęściej szukali klienci w raportach w Polsce w 2023 roku

Audi, Volkswagen i Ford

Samochody Audi odpowiadają za 15,7% wszystkich kontroli historii na platformie. Drugie miejsce zajmuje Ford (11,7%), a trzecie - Volkswagen (10,4%).Fakt, że ktoś decyduje się na wybór popularnego modelu nie oznacza, że minimalizuje ryzyko związane z zakupem. Wręcz przeciwnie! Wiele aut z tej grupy przyjeżdża do Polski z wątpliwą historią, a handel nimi jest ryzykowny zarówno dla sprzedających, jak też kupujących. Panuje powszechne przekonanie, że używane niemieckie samochody są zadbane i nie powinny sprawiać kłopotów swoim nowym właścicielom. Jednak każdego roku raporty carVertical ujawniają właśnie w tej grupie samochodów tysiące przypadków cofania licznika i maskowania uszkodzeń. Oznacza to, że zarówno handlarze, jak i kupujący powinni w ich przypadku zachować szczególną ostrożność.

Procenty nie kłamią!

4,1% wszystkich Audi A4 sprawdzonych przez carVertical miało sfałszowany przebieg, a 68,2% było uszkodzonych. W przypadku Audi A6 jest to odpowiednio 3,7% oraz 69,7%. Dla popularnego VW Golfa analogiczne dane to 3,2% oraz 69,6%.Średnia wartość cofnięcia licznika w przypadku Audi A4 wynosi 78 940 km, A6 - 71 660 km, a Golfa - 69 958 km. Oznacza to, że trudno znaleźć taki samochód z przebiegiem niższym niż 200 tys. km, niezależnie od tego co wskazuje licznik. Średnia wartość szkody dla A4 wyniosła 4 633 euro, A6 - 5 544 euro, a Golfa - 4 507 euro.