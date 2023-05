Auto w Gdańsku jechało slalomem. Za kierownicą pojazdu siedziała 92-latka. Okazało się, że... nie była pijana. Co się stało?

Każdy kierowca, niezależnie od wieku, powinien ocenić czy jego umiejętności, stan zdrowia, aktualne samopoczucie i przyjmowane leki pozwalają na bezpieczne prowadzenie pojazdu. Osoby cierpiące na przewlekłe choroby np. cukrzycę powinny zwrócić na to szczególną uwagę. Należy dokładnie sprawdzać, jak przyjmowane leki wpływają na nas i czy po ich przyjęciu można prowadzić samochód. Warto tu przypomnieć, że policjanci w przypadku stwierdzenia, że dany kierowca może mieć problemy zdrowotne, które mogą mieć wpływu na prowadzenie przez niego pojazdu, mają prawo złożyć wniosek do starostwa o skierowanie go na dodatkowe badania.

- W przypadku kierowców w kategorii "60 plus" dużą rolę odgrywa rodzina, bo to najbliżsi wiedzą, jakie schorzenia ma taka osoba, jak prowadzi. To oni powinni w pierwszej kolejności interweniować i rozmawiać z osobą, co do której zachodzi podejrzenie, że nie jest już w stanie samodzielnie kierować pojazdem.