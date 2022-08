Awaryjne lądowanie na warszawskim lotnisku samolotu lecącego z Gdańska na Fuerteventurę. Wiemy, co się stało z pasażerami Krzysztof Dunaj

15 sierpnia 2022 roku doszło do niecodziennego zdarzenia. Wówczas samolot, który leciał z Gdańska na Fuerteventurę, musiał awaryjnie lądować na Lotnisku im. Fryderyka Chopina w Warszawie. Jak obecnie wygląda sytuacja związana z pasażerami? Co to była za usterka samolotu?